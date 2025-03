Kütahya\'da Huzurevi Sakinleri İçin İftar Programı Düzenlendi

Kütahya protokolü, Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleriyle iftar programında bir araya geldi.

İftara; Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Özel İdare Genel Sekreteri Mücahit Eracar, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da katılım sağladı.

İftar programında huzurevi sakinlerine hitap eden Vali Işın, yaşlılara duyulan sevgi ve saygının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Biz büyüklerimizi seviyoruz. Sizler bizim için anne, baba ve en büyük değerlerimizsiniz. Devletimizin her kademesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere, her zaman yanınızdadır. Sizin her türlü ihtiyacınızı karşılamak bizim görevimizdir. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz ve bizlere emanetsiniz." - KÜTAHYA