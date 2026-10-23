Kütahya'da huzurevi sakinleri kuaförlük öğrencilerinden saç ve sakal bakımı aldı - Son Dakika
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Kütahya'da huzurevi sakinleri kuaförlük öğrencilerinden saç ve sakal bakımı aldı

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Kütahya\'da huzurevi sakinleri kuaförlük öğrencilerinden saç ve sakal bakımı aldı
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Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte huzurevini ziyaret ederek yaşlıların saç ve sakal kesimini yaptı. Öğrenciler mesleki deneyim kazanırken ziyaret, yaşlılarla dayanışmaya ve kuşaklar arası iletişime örnek oldu.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, huzurevinde kalan yaşlıların saç ve sakal kesimlerini yaparak gönüllere dokundu.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İl Müdürlüğüne bağlı huzurevini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen öğrenciler, yaşlıların saç ve sakal kesimlerini gerçekleştirdi. Mesleki becerilerini sosyal sorumluluk çalışmasıyla birleştiren öğrenciler, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarına katkı sundu.

Anlamlı ziyaret, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına katkı sağlarken yaşlılarla dayanışma ve kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesine de örnek oldu.

Kaynak: İHA
KütahyaEğitimYaşamYerelSon Dakika

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