Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim - Son Dakika
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Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim

24.04.2022 13:03
Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim

Kütahya İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine yönelik 2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde, süne mücadelesi çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde hizmet içi eğitim...

Kütahya İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine yönelik 2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde, süne mücadelesi çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli konu uzmanı Erkan Yılmaz tarafından, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine süne zararlısının yaşam döngüsü, kışlama yerleri, zarar şekli ve mücadele yöntemleri konularında eğitim ve bilgilendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim
Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim

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Hisarcık, Bornova, Kütahya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim - Son Dakika
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