Kütahya'da Kadın Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Kadın Yaşam Merkezi Açıldı

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Kütahya Belediyesi tarafından açılan Kadın Yaşam Merkezi, ihtiyaç sahibi kadınlar için barınma, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunacak. Merkez, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla çeşitli kurslar ve seminerler düzenleyecek. Açılışa Kütahya Valisi ve Belediye Başkanı katıldı.

28.12.2024 10:47  Güncelleme: 11:01
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Kütahya'da Kadın Yaşam Merkezi hizmete açıldı

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 30 Ağustos Mahallesi Pilot Caddesi üzerinde yer alan merkezin açılışına Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın, belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kadın Yaşam Merkezi'nin kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kadınlar için bir barınma alanından öte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunan bir destek merkezi olacağını vurguladı.

Başkan Kahveci, "Kadınlar güçlü olduğunda şehrimiz de güçlü olacak. Kadınlarımız mutlu olduğunda toplumumuz huzur bulacak. Kadın Yaşam Merkezimiz, 24 yatak kapasiteli 6 daire ve yönetim odasıyla hizmet verecek. Burada kadınlarımızın iş gücüne katılımını artırmak amacıyla çeşitli kurs ve seminerler düzenlenecek. Kadınlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek için yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kadın Yaşam Merkezi, yalnızca barınma değil; rehberlik, danışmanlık, kadınların iş gücüne katılımını destekleyici kurslar ve seminerler gibi birçok sosyal hizmeti bir arada sunacak. Başkan Kahveci, merkezin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek, projelerinin devam edeceğini söyledi.

Vali Işın: "Kadınlarımız yalnız değil"

Kütahya Valisi Musa Işın ise devletin kadınlar için yürüttüğü sosyal projelere değinerek, "Hiçbir kadınımız yalnız değil. Kadınlarımız başımızın tacıdır. Kimseyi aç veya açıkta bırakmayacağız. Belediye ve kurumlarımızla halkımıza sahip çıkıyoruz. Bu değerli eseri ortaya çıkaran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, katılımcıların merkezin gezilmesinin ardından sona erdi. Kadın Yaşam Merkezi'nin, Kütahya'da kadınlara güvenli bir yuva ve destek kapısı olması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Kadın Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika

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