Kütahya'da Köy Yolları Yenilendi - Son Dakika
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Kütahya'da Köy Yolları Yenilendi

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Kütahya Lütfiye Köyü'nde yollar yenilendi, ulaşım güvenli ve konforlu hale geldi.

05.03.2025 01:26
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Kütahya'da köy yolları yenilendi, güvenli ve konforlu ulaşım sağlandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Lütfiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, köy yollarında yapılan iyileştirmelere dair açıklamalarda bulundu. Geçmişte yolların dar ve bozuk olduğunu belirten Altıntaş, İl Genel Meclisi ve Valiliğin desteğiyle önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Altıntaş, altyapının güçlendirilerek menfezler, köprüler ve yolların genişletildiğini ifade ederek; Yumaklı, Güllüdere, Söğüt Yayla, Ürünlü ve Mohat köylerinin de bu projeden faydalandığını vurguladı. Çalışmaların önce stabilize yol ile başladığını, ardından soğuk asfalt kaplama yapılarak ulaşımın daha konforlu hale getirildiğini belirtti.

Özellikle yolların darlığı nedeniyle geçmişte sık sık kazaların yaşandığını hatırlatan Altıntaş, yeni yolların hem güvenliği artırdığını hem de bölgedeki ulaşımı rahatlattığını söyledi. Türkmen Dağı ve Gölcük yürüyüş yollarının da yoğun şekilde kullanıldığını ekledi.

Muhtar Altıntaş, yol yapım sürecinde emeği geçen başta eski İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve mevcut İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özgür olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Muhtar Rasim Altıntaş çalışmaların tamamlanmasıyla köy yollarının şu an sorunsuz bir şekilde kullanıldığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Köy Yolları Yenilendi - Son Dakika

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