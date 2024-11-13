Kütahya'da Kültür Yolu Projesi ile Turizm Hamlesi - Son Dakika
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Kütahya'da Kültür Yolu Projesi ile Turizm Hamlesi

Kütahya\'da Kültür Yolu Projesi ile Turizm Hamlesi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 'Kültür Yolu Projesi' kapsamında şehrin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret ederek projeye dair görüşmeler yaptı. Bu proje ile Kütahya'nın kültürel mirasını koruyarak turizmi canlandırmayı hedefliyor.

13.11.2024 18:14  Güncelleme: 18:19
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Kütahya'nın kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkararak turizmi canlandırmayı hedefleyen 'Kültür Yolu Projesi' kapsamında Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin tarihi ve kültürel noktalarında incelemelerde bulundu.

Başkan Kahveci, Germiyan Sokağı, Kemer Hamamı, Kaşıbeyaz Konağı, Yüksek Kahve ve Bektaşlar Konağı gibi önemli mekanları ziyaret ederek proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerle fikir alışverişinde bulundu. Kahveci, ayrıca, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların proje ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Kültür Yolu Projesi'nin Kütahya'nın kültür turizmi açısından büyük bir adım olduğunu belirten Başkan Kahveci, "Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu değerlerimizi yenileyerek hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir rota oluşturmak istiyoruz. Bu proje ile şehrimizin kültürel zenginliklerini ortaya çıkaracağız" dedi.

Kahveci, yapılacak düzenleme ve geliştirmelerin Kütahya'nın ekonomisine ve sosyal yaşamına olumlu katkılar sunacağını da sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Kültür Yolu Projesi ile Turizm Hamlesi - Son Dakika

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