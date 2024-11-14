Kütahya\'da Kuraklık İçin Yağmur Duası Yapıldı

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Türkiye'yi de etkisi altına alan kuraklık münasebetiyle Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Pazarlar ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezindeki yağmur duasına çevre il, ilçe, belde ve köylerden katılım oldu. İl Müftü vekili Bahtiyar Kargıoğlu tarafından yağmur duası yapıldı. Duanın ardından herkese yemek ikram edildi. Organizasyonunu Pazarlar İlçe Müftülüğü ve kurulan komite tarafından yapılan yağmur duasının maddi giderleri tamamen halk tarafından karşılandı.

Yağmur duası ve hayır yemeğine Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz, İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Kuşu Belediye Başkanı Feridun Aktay, İl Müftü vekili Bahtiyar Kargıoğlu, siyasi parnti ilçe başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı

Kütahya İl Müftü vekili Bahtiyar Kargıoğlu, "Ülkemizi ve İlçemizi de etkisi altına alan kuraklık felaketi münasebetiyle Cenab-ı Allah'ın rahmetinden faydalanmak ve lütfunu kazanmak üzere yağmur duası yaptık. Yağmur duası yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Allah yaptıkları yardımları kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA