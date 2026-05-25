Kütahya\'da Kurban Bayramı Güvenlik Tedbirleri

Kütahya Valisi Musa Işın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatandaşların bayramını kutlarken, bayram süresince alınan güvenlik ve trafik tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Işın, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, tüm Kütahyalıların bayramını sağlık, huzur ve bereket dilekleriyle tebrik etti.

Bayram boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir süreç geçirmesi amacıyla il genelinde kapsamlı tedbirlerin alındığını ifade eden Işın, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde toplam bin 125 personel ile 162 ekibin görev yapacağını açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 138 tim ve 689 personelin sahada olacağı bildirildi.

Ayrıca bayram öncesi, bayram süresi ve dönüş yoğunluğu boyunca asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında toplam 2 bin 544 faaliyetin gerçekleştirileceği kaydedildi. Trafik, asayiş ve kamu düzenine yönelik planlamaların titizlikle yapıldığını vurgulayan Vali Işın, sağlık, itfaiye, AFAD ve diğer kamu kurumlarının da vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı şekilde müdahale edebilmek için hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Devletin tüm kurum ve imkanlarıyla bayram süresince vatandaşların yanında olacağını ifade eden Işın, alınan tedbirlerin temel amacının vatandaşların bayramı huzur, güven ve esenlik içerisinde geçirmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Vatandaşlara özellikle trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Vali Işın, aşırı hızdan kaçınılması ve seyahatlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Mesajının sonunda Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni eden Musa Işın, bayramın ülkeye huzur, millete sağlık ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. - KÜTAHYA