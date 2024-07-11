Kütahya'da Maden İşçisi Deri Kemer Yapımıyla Sanat ve Zanaatı Birleştiriyor - Son Dakika
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Yerel

Kütahya'da Maden İşçisi Deri Kemer Yapımıyla Sanat ve Zanaatı Birleştiriyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan maden işçisi Ramazan Meyde, hobi olarak başladığı deri kemer yapımıyla sanat ve zanaatı bir araya getiriyor. El yapımı deri kemerlerin üzerine isim ve desen işleyen Meyde, bu işi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

11.07.2024 11:01
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ramazan Meyde isimli maden işçisi, hobi olarak başladığı deri kemer yapımı ile hem sanatı hem de zanaatı bir araya getiriyor.

El yapımı deri kemerlerin üzerine isim ve birçok desen işleyen, aynı zamanda Hacıkebir Rahvan Atları Kulübü Başkanı 42 yaşındaki Ramazan Meyde, henüz 3 ay önce iş arkadaşı Hasan Hüseyin Karatepe'den öğrendiği ifade etti. Meyde, "Üç ay öncesine kadar ham deriye hiç dokunmadım. Kendi çapımda kara kalem çalışmalarım vardı, Hasan Hüseyin Karatepe ustam bu işle beni tanıştırdı. İlk önce kendi oğluma kemer yaptım. Daha sonra yaptığım bu deri dövme craft (Zanaat) işinden başka arkadaşlar da istedi. Başkaları da isteyince bu iş büyüdü ve birçok arkadaşa onlarca kemer yaptım. Türkiye'nin bir çok ilindeki arkadaşlara istedikleri desen ve isimlerle deri kemer yaptım. Birçok arkadaşa 200 -300 çeşit desen seçeneği sunarak istedikleri desen, yazı, renk ve boyutta kemer hazırladım. Ülkemizde ölmüş bir zanaatı yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. İnşallah, atalarımızın da yaptığı ve bizim de öğrendiğimiz bu işi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Ramazan Meyde, aynı kurum ve aynı birimde birlikte çalıştığı ustası Hasan Hüseyin Karatepe'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Maden İşçisi Deri Kemer Yapımıyla Sanat ve Zanaatı Birleştiriyor - Son Dakika

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