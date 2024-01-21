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Kütahya'da Romanlar Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması düzenledi - Son Dakika
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Kütahya'da Romanlar Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması düzenledi

Kütahya'da valilik ve Romanlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması' programına, Kütahya'da yaşayan Roman vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Romanları ötekileştiren bir kanun maddesinin değiştirildiğini belirtti. Kütahya Valisi Musa Işın ise, Romanların huzur içinde yaşadıklarını ve hiçbir sıkıntıya sebep olmadıklarını vurguladı.

Kütahya\'da Romanlar Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması düzenledi
21.01.2024 - 20:57,  Güncelleme: 21:01
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Kütahya'da valilik ve Romanlar Konfederasyonu tarafından "Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması" programı düzenlendi.

Osmangazi Mahallesi'ndeki Yeni Kapalı Spor Salonu'nda il protokolünün katıldığı programa, Kütahya'da yaşayan Roman vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Spor salonunu dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile salonu kırmızıya boyadı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve semah gösterisinin yapıldığı programda konuşan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, 2006 yılında İskan Kanunu'nda Romanları ötekileştiren bir kanun maddesi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yasayı değiştirdiğini belirterek, daha sonra dernekler, federasyonlar ile konfederasyonların kurulduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 85 milyon insanın kardeş ve birinci sınıf vatandaş olduğunu söyleyen Kütahya Valisi Musa Işın ise, "Hiç kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur" dedi.

Romanların huzur içinde hiçbir sıkıntıya sebep olmadan yaşadıklarını vurgulayan Işın, "Hiç kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Biz bin yıldan beri bu topraklarda beraber yaşıyoruz" diye konuştu.

Program, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın yaptığı dua ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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