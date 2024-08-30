Kütahya\'da orman şehitleri için mevlit okutuldu

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce orman yangında şehit olan İşletme Şefi Murat Yıldırım, yangın işçisi Orhan Yılmaz ve İzmir Bergama'daki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ile tüm orman şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu.

2023 yılında orman yangınında hayatını kaybeden İşletme Şefi Şehit Murat Yıldırım, 1994 yılında Gediz Orman İşletmesi orman yangınında şehit olan yangın işçisi Orhan Yılmaz ve bu yıl İzmir Bergama Orman İşletmesi orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve tüm orman şehitleri için Mevlidi Şerif okutuldu, lokma hayrı yapıldı. Lokma hayrına şehit Murat Yıldırım'ın babası Tahsin Yıldırım, annesi Fatma Gönülal, kardeşi Ziya Yıldırım, yeğeni Alperen Yıldırım ile mesai arkadaşları katıldı. Daha sonra Murat Yıldırım'ın mezarı başında dua edildi. - KÜTAHYA