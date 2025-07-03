Kütahya\'da Özel İhtiyaçlı Bireylere Proje

Kütahya'da özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi başarıyla tamamlandı. Kütahya Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği iş birliğinde hayata geçirilen "Farklı Değil, Birlikte" projesi kapsamında, özel ihtiyaçlı bireylerin birincil bakım vericisi olan annelere yönelik sanat terapisi temelli bir program düzenlendi.

Altı hafta süren sanat uğraşı temelli programla, annelere psikolojik destek sağlanarak sosyal dayanışma güçlendirildi. Proje, bilimsel temellere dayandırılarak Prof. Dr. Sultan Güçlü, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Kurt ve Dr. Öğr. Üyesi Rahime Aslan tarafından yürütülen akademik değerlendirme süreciyle desteklendi. Katılımcılardan elde edilen veriler, hem nicel ölçeklerle hem de nitel görüşmelerle analiz edildi.

Analiz sonuçlarına göre, uygulanan sanat terapisi programı annelerin bakım yükünü azalttı, yaşam tatminini artırdı ve aile içi işlevselliği olumlu yönde geliştirdi.

Toplumsal etki potansiyeli yüksek olan bu çok paydaşlı projede emeği geçen tüm kurum ve katılımcılara teşekkür edildi. - KÜTAHYA