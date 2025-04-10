Kütahya'da Polis Haftası törenle kutlandı - Son Dakika
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Kütahya'da Polis Haftası törenle kutlandı

Kütahya'da Polis Haftası törenle kutlandı Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir: "Bu kutsal görevi ifa ederken en büyük gücümüz; içimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisidir" Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

10.04.2025 22:39
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Kütahya'da Polis Haftası törenle kutlandı

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir:

"Bu kutsal görevi ifa ederken en büyük gücümüz; içimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisidir"

KÜTAHYA - Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kütahya Valisi Musa Işın, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, protokol üyeleri, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

Tören kapsamında il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Musa Işın ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir tarafından takdim edildi.

Konuşmasında Türk Polis Teşkilatı'nın köklü tarihine ve milletle olan güçlü bağına vurgu yapan İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, "Polis teşkilatımız, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü rehber edinmiş, milli ve manevi değerlerle donatılmış bir anlayışla 180 yıldır milletimize hizmet etmektedir. Bu kutsal görevi ifa ederken en büyük gücümüz; içimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisidir" dedi.

Elbir ayrıca, görev başındaki polislerin yanı sıra onların en büyük destekçisi olan ailelerine de teşekkür ederek tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Törenin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçlar siren çalarak konvoy halinde şehir turu yaptı.

Zafer Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen motosikletli gösteriler ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Polis Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

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