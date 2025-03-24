Kütahya'da Ramazan Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ramazan ayında gıda denetimlerine aralıksız devam edildiği bildirildi.

Ramazan ayında değişen tüketim alışkanlıkları, artan gıda talebi ve bu sebeplere bağlı olarak artış gösteren gıda ticaretine istinaden halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda denetimlerine devam ediliyor. Bu çerçevede iftar çadırları, iftar çadırlarına yemek üretimi sağlayan yemek fabrikaları, ekmek fırınları, tatlı üretim ve satış işletmeleri, iftar saatinde hizmet veren lokanta ve yemekhanelerin denetimleri kesintisiz sürüyor.

Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda denetiminin öneminin arttığına değinen Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, yapılan gıda denetimleriyle halkın sağlığını korumak adına önleyici bir sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Müdür Keleş, tüketicilerin Bakanlıkça izin belgesi bulunmayan, etiketsiz, muhafaza şartları uygun olmayan gıda maddelerinden uzak durmasını, bu gıdaları satan işletmeleri ALO 174 gıda ihbar hattına bildirmeleri gerektiğini hatırlattı. - KÜTAHYA