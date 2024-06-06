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Kütahya'da "Roman Kahramanları Festivali"

KÜTAHYA - Kütahya'da Adnan Menderes Ortaokulu tarafından "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi. Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Adnan Menderes Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe Öğretmenleri Halime Yılmaz ve Çiğdem Şimşek tarafından hazırlanan etkinlikte, öğrenciler Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini sahneye taşıdı. Suç ve Ceza, Notre-Dame'ın Kamburu, Anna Karenina, Gulyabani, Toprak Ana ve Dönüşüm gibi unutulmaz eserlerin karakterleri, öğrencilerin performanslarıyla yeniden hayat buldu.

Edebiyata farklı bir bakış açısı kazandırmak ve okullarda öğrencilerin kitaplara karşı ilgisini artırmak amacıyla Roman Festivalini ikinci kez düzenlediklerini söyleyen Türkçe Öğretmeni Çiğdem Şimşek, "Festival, 2012'den beri tüm Türkiye'de düzenleniyor. Biz insan hayatını anlayan, insanların kusurlarının farkına varan, okuduğunu anlayan ve insani yönlerinin farkında olan çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bize burada destek olan, programı burada yapmamıza imkan sağlayan Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne, okul idaremize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Türkçe Öğretmeni Halime Yılmaz ise, "Festivali hazırlarken öğrencilerimiz kitaplarını okudular, müziklerini dinlediler, filmlerini izlediler ve tam anlamıyla bu programa hazırlandılar" dedi.

Programın hazırlanmasında emeği geçen Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencileri, Mehmet İlker Önder ve Fuat Taşcı festivale ilgi gösteren Kütahyalı vatandaşlara teşekkür etti.