Kütahya\'da Romanlar Günü coşkusu Kent Park\'ta yaşandı

Kütahya Belediyesi tarafından Romanlar Günü kapsamında düzenlenen konser ve eğlence programı, Kent Park'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya Belediyesi Sanat Akademisi Orkestrası'nın sahne aldığı etkinlikte, Roman vatandaşların müzik ve dans performansları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Açık havada düzenlenen programda müzik, dans ve ritim bir araya gelirken, sahnedeki enerji alanı dolduran vatandaşlara da yansıdı.

Her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği etkinlik, şehirde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Organizasyona ayrıca Süleyman Kızıltoprak, Osmangazi Mahallesi Muhtarı Ayhan Ağın ve Kütahya Romanlar Derneği Başkanı Ali Erdoğan da katıldı.

Etkinlik, Roman kültürünün görünürlüğünü artırırken toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya katkı sundu. - KÜTAHYA