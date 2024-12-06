Kütahya'da Seçilmiş Kadınlar Paneli - Son Dakika
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Kütahya'da Seçilmiş Kadınlar Paneli

Kütahya\'da Seçilmiş Kadınlar Paneli

Kütahya Belediyesi, Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında düzenlediği panelde kadın haklarına dikkat çekti. Etkinlikte, kadınların toplumsal hayattaki rolü ve önemi vurgulandı.

06.12.2024 19:40  Güncelleme: 19:48
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Kütahya Belediyesi, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği "Seçilmiş kadınlar paneli" ile kadın haklarına dikkat çekti.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin ev sahipliğinde, birçok önemli konuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kadınların toplumsal hayattaki rolünün altını çizerek, "Kadın olmadan, kadınlarımızın katkısı olmadan bir toplumun ilerlemesi mümkün değil. Kadınlarımızın siyasette, iş dünyasında, bilimde, sanatta ve yaşamın her alanında daha fazla yer alması için hala yapacak işlerimiz var" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gülteri Uyanık ise, kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının tarihi önemine vurgu yaparak, "Kadın varsa, umut vardır; kadın varsa, demokrasi vardır" ifadeleriyle kadınların toplumsal hayatta taşıdığı kritik önemi dile getirdi.

Etkinlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve çok sayıda isim yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Seçilmiş Kadınlar Paneli - Son Dakika

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