Türkmen kardeşlerin şehit mezarlarına gösterdiği vefa Vali'den takdir aldı - Son Dakika
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Türkmen kardeşlerin şehit mezarlarına gösterdiği vefa Vali'den takdir aldı

Türkmen kardeşlerin şehit mezarlarına gösterdiği vefa Vali\'den takdir aldı
23.06.2026 10:11
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Kütahya'da yaşayan Türkmen kökenli üç kardeş, Hava Şehitliği'nde şehit mezarlarının bakımını yapıp Türk bayrağını öperek örnek davranış sergiledi. Vali Musa Işın, çocukları ve ailelerini makamında ağırlayarak hediyeler verdi.

Kütahya'da yaşayan Türkmen kökenli üç kardeşin şehit mezarlarına gösterdiği örnek davranış, Kütahya Valisi Musa Işın'ın takdirini kazandı. Hava Şehitliği'nde düzenli olarak şehit mezarlarının bakımını yapan ve ziyaretlerinin ardından Türk bayrağını öperek şehitlikten ayrılan çocuklar, aileleriyle birlikte Valilikte ağırlandı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan'dan Türkiye'ye gelerek Kütahya'ya yerleşen Türkmen ailenin çocukları olan Mehmet Çini İlkokulu öğrencileri Azim Türkmen, Abdurrahman Türkmen ve Muhsin Türkmen'in, ailelerinden habersiz şekilde her gün Hava Şehitliği'ne gittikleri belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, kardeşlerin şehit mezarlarının çevresini temizledikleri, bakım çalışmalarına yardımcı oldukları ve ziyaretlerini tamamladıktan sonra Türk bayrağını öperek şehitlikten ayrıldıkları görüldü.

Küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri vefa, saygı ve milli bilinç örneği davranışın ortaya çıkmasının ardından Kütahya Valisi Musa Işın, öğrencileri ve ailelerini Valilik makamında kabul etti. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Vali Işın, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmanın Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin davranışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, gösterdikleri duyarlılık ve sorumluluk bilincinden dolayı üç kardeşi tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. Çocukların sergilediği örnek davranışın yalnızca Kütahya için değil, tüm toplum için anlamlı bir mesaj taşıdığını ifade eden Işın, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Türkmen ailenin çocuklarının şehitlere duyduğu saygı ve bağlılığın topluma örnek olduğunu belirten Vali Işın, bu tür davranışların birlik, beraberlik ve vefa duygularını güçlendirdiğini kaydetti.

Şehitlikte sessizce yürüttükleri bakım ve temizlik çalışmalarıyla gönüllere dokunan Azim, Abdurrahman ve Muhsin Türkmen kardeşler, sergiledikleri davranışla hem vatandaşların hem de devlet yetkililerinin takdirini kazanırken, milli değerlere bağlılıklarıyla örnek gösterildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkmen kardeşlerin şehit mezarlarına gösterdiği vefa Vali'den takdir aldı - Son Dakika

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