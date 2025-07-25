Kütahya\'da şehit ve gaziler için mevlit programı düzenlendi

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi iş birliğinde, şehit ve gazilerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid Programı düzenlendi.

Tayyare Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programda, Temmuz ayında şehit olan Mehmetçikler, polisler, vefat eden gaziler ile 10-24 Temmuz 1921 tarihlerinde yaşanan Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda hayatını kaybeden 1463 şehit ve 4981 gazinin ruhuna dualar okundu. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği etkinlikte, geçmişten bugüne vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlar rahmetle anıldı.

Konuşmasında, son günlerde ülke genelinde yaşanan yangın felaketlerinde hayatını kaybeden şehitleri de anan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Şehitlerimiz bizim onurumuz, gazilerimiz ise başımızın tacıdır. Vatan toprağını kanlarıyla sulayan kahramanlarımızı rahmetle anarken, bizlere düşen görev; onların emanetine sahip çıkmak ve bu aziz toprakları her daim korumaktır" dedi.

Kütahya Belediyesi'nin milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya, şehitlerin hatırasını yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - KÜTAHYA