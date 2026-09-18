Kütahya’da şehitler ve gaziler yâd edildi

Kütahya'da şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı düzenlendi.

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Hava Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve gaziler için dualar edildi. Eylül ayında şehit olan asker ve polisler ile hayatını kaybeden gazilerin yanı sıra Sakarya Meydan Muharebesi'nde vatan toprağına düşen şehitler ve gaziler de dualarla yad edildi.

Programda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilerin aziz hatıraları da yad edildi.