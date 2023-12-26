Kütahya'da 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferans

KÜTAHYA - Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferansa konuşması olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin katıldı.

Kütahya İl Müftülüğü Konferans Salonundaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Pişgin, Hakkari Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 12 Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Pişgin, Gazze'de 20 bin kişinin en ağır savaş suçlarıyla katledildiğini belirtti. Pişgin, "Şuanda Gazze'de savaşında yaşanan olaylar kanımızı donduruyor. Kanınızın donması için Müslüman olmanıza gerek yok, insan olmanız yeterli. Bu savaşta bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail acımasızca sivil halka saldırarak çocukları ve kadınları hedef alıyor. İslam'da savaşmanın da bir usulü vardır. Eğer savaşmak gerekiyorsa savaşmanın da öldürmenin de bir usulü vardır. Peygamber Efendimiz bazı cenklere katılmamış, ordusu cenge giderken Medine'nin dışına kadar ordusunu yolcu edermiş ve şehadet parmağını sallayarak, ordunun gözünün içine bakarak 'Kadına, çocuğa, yaşlıya ve din adamına dalaşanın sataşanın cihadı yoktur' diyerek bunu cihat olarak kabul etmezmiş. Şimdi baktığımızda İsrail kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halka vahşeti yaşatıyor. Bugün bu savaşı çıkaranlar geçmişte Peygamberlerini katletmişler ve onların torunları bugün aynı azgınlıklarını devam ettiriyorlar" diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Pişgin ve katılımcılara teşekkür etti.