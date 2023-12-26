 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferans - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferans

Kütahya'da 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferans Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferansa konuşması olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin katıldı.

26.12.2023 - 00:02,
Abone Ol

Kütahya'da 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferans

KÜTAHYA - Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferansa konuşması olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin katıldı.

Kütahya İl Müftülüğü Konferans Salonundaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Pişgin, Hakkari Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 12 Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Pişgin, Gazze'de 20 bin kişinin en ağır savaş suçlarıyla katledildiğini belirtti. Pişgin, "Şuanda Gazze'de savaşında yaşanan olaylar kanımızı donduruyor. Kanınızın donması için Müslüman olmanıza gerek yok, insan olmanız yeterli. Bu savaşta bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail acımasızca sivil halka saldırarak çocukları ve kadınları hedef alıyor. İslam'da savaşmanın da bir usulü vardır. Eğer savaşmak gerekiyorsa savaşmanın da öldürmenin de bir usulü vardır. Peygamber Efendimiz bazı cenklere katılmamış, ordusu cenge giderken Medine'nin dışına kadar ordusunu yolcu edermiş ve şehadet parmağını sallayarak, ordunun gözünün içine bakarak 'Kadına, çocuğa, yaşlıya ve din adamına dalaşanın sataşanın cihadı yoktur' diyerek bunu cihat olarak kabul etmezmiş. Şimdi baktığımızda İsrail kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halka vahşeti yaşatıyor. Bugün bu savaşı çıkaranlar geçmişte Peygamberlerini katletmişler ve onların torunları bugün aynı azgınlıklarını devam ettiriyorlar" diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Pişgin ve katılımcılara teşekkür etti.

Kütahya\'da \'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz\' konulu konferans
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konferans, Filistin, Kütahya, Burdur, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferans - Son Dakika


00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45
Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı

Son Dakika
00:16 TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45 Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:36:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da 'Şehitlerimiz, Filistin ve Biz' konulu konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement