Kütahya\'da Sosyal Yardım Etkinliği

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Kütahya Yunus Emre Ortaokulu, "Ailem ve Ben Çevremize Duyarlıyız" projesi kapsamında düzenlediği sosyal yardım etkinliğiyle ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Etkinlikte, ihtiyaç sahipleri için toplanan yardımlar, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zafer Salonu'nda düzenlenen programda sahiplerine ulaştırıldı. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mustafa Topuz, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Temsilcisi Hatice Yakar ve çok sayıda misafir katıldı.

35 öğrenciye mont ve bot, 7 engelliye tekerlekli sandalye

Proje kapsamında, 35 öğrenciye mont ve bot yardımı, 13 aileye gıda desteği sağlanırken, 7 engelli bireye tekerlekli sandalye temin edildi. Etkinlikte konuşan Yunus Emre Ortaokulu yetkilileri, projeye destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti. Okul Aile Birliği Başkanı Mürüvvet Solu ve hayır çarşını organize eden veliler, gösterdikleri özveriyle dikkat çekerken, Okul Müdür Yardımcısı Şükran Yiğit ve öğretmenler, sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesindeki katkılarıyla övgü aldı. Tekerlekli sandalyelerin teslimi sırasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin ve velilerin gayretinin toplum adına örnek teşkil ettiğini belirtti. Başyiğit, "Devletimizin ulaşamadığı alanlarda bu tür desteklerin önemi büyüktür. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Temsilcisi Hatice Yakar ise, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının ve ailelerin yükünün hafifletilmesinin önemine dikkat çekerek, "Bir tekerlekli sandalye bile engelli bireylerin hayatında büyük bir fark oluşturabilir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA