Kütahya'da "Tarım, Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi

KÜTAHYA - Kütahya'da, "13. Tarım, Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sergide, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yapılan "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf yarışmasından seçilen fotoğraflar yer aldı. Sergi, Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Kütahya il Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Sergide konuşan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2009 yılından beri bakanlığımız tarafından düzenlenen Tarım, Orman ve İnsan konulu fotoğraf yarışması ve bu fotoğraflar içerisinden 130 tane fotoğrafımız seçildi. Ödül Programımız Ankara'da etkinlikle düzenlendi. Bu 130 fotoğraf her hafta bir ilde olmak üzere illerimize gönderilip halkımıza, tarımın, ormanın ve insanın birlikteliğini gösteren, gençlerimize tarımı sevdiren, çiftçilerimizi ön plana koyan bu fotoğraflar herkes tarafından görülsün istiyoruz" diye konuştu.