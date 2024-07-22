Kütahya'da Termal Havuzlar Sıcaktan Korunma Noktası Haline Geldi - Son Dakika
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Kütahya'da Termal Havuzlar Sıcaktan Korunma Noktası Haline Geldi

Kütahya\'da Termal Havuzlar Sıcaktan Korunma Noktası Haline Geldi

Kütahya'nın Ilıca ve Yoncalı bölgesindeki termal havuzlar, sıcaklardan bunalan vatandaşların serinlemek ve yüzmek için tercih ettiği yerler haline geldi. Vatandaşlar, hem serinleyip hem de şifalı kaplıca suyundan faydalanarak keyifli zaman geçiriyor.

22.07.2024 10:34  Güncelleme: 10:37
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Kütahya'nın Ilıca ve Yoncalı bölgesindeki termal havuzlar, serinlemek ve yüzmek isteyen vatandaşların sıcaklardan korunma yeri haline geldi.

Kütahya'da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, soluğu Yoncalı'daki havuzlarda alıyor. Şifalı kaplıca suyu ile ünlü Ilıca ve Yoncalı, mevsimin en hareketli günlerini yaşıyor.

Kütahya Belediyesi Simpaş A.Ş. Hamam ve Havuzlardan Sorumlu Mesul Müdürü Oğuzhan Kara, "Bilindiği gibi, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Havalar sıcak. Sıcaktan bunalan vatandaşlar adeta termal havuzlara koşuyor. Vatandaşlar burada hem serinliyor, hem de kaplıca suyundan istifade ediyor. Termal sular, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere onlarca rahatsızlığın şifa kaynağı. Biz de halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar gün boyu hem eğlenip, hem de serinlemenin tadını çıkartıyor.

Kütahya il genelinde bugün ve önümüzdeki 4 gün boyunca hava sıcaklığının 32-36 arasında hissedileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Termal Havuzlar Sıcaktan Korunma Noktası Haline Geldi - Son Dakika

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