Kütahya\'da Ulaşım Zamı Tartışmaları Hararetleniyor

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Kütahya'da geçtiğimiz hafta Belediye Meclisi'nde alınan ulaşım zammı kararı, kent gündemindeki sıcaklığını koruyor. Vatandaşların tepkileri sürerken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, partisinin Belediye Meclis üyelerini eleştirdi.

Milletvekili Erbaş, yaklaşık iki hafta önce otobüs esnafı ile bir araya geldiğini ve sorunlarını dinlediğini belirtti. Esnafın zarar ettiğini ve ulaşım ücretlerine düzenleme yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Erbaş, fiyatların Türkiye genelinde en düşük seviyede kaldığını dile getirdi. Ancak yapılan zammın esnafın beklentisinin bile üzerinde olduğunu vurgulayarak, "MHP'li Meclis üyelerinin bu yönde oy kullanması içimizi acıttı" dedi.

MHP'li Belediye Meclis üyelerinin aldığı kararın halk arasında soru işaretlerine neden olduğunu belirten Erbaş, "Düne kadar AK Parti ile ittifak içindeydiniz, şimdi CHP ile mi ittifak kurdunuz?" diyerek partisinin Belediye Meclis üyelerine tepki gösterdi.

MHP'li Belediye Meclis üyeleriyle siyaset yapmadığını ve birçoğunu tanımadığını söyleyen Erbaş, encümen üyelerinin siyaset anlayışını eleştirerek, "Bazı arkadaşlar daha çok tiyatral bir meraka sahip gibi görünüyor. Kurtlar Vadisi'ne bu kadar meraklı olduklarına göre, dizi tekrar başlarsa belki onlara da rol verilir" ifadelerini kullandı.

"Belediyeyi cezalandıracağım derken halkı mağdur edemezsiniz"

Zam kararının belediyeyi halkla karşı karşıya getirmek amacı taşıdığını savunan Erbaş, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. "Eğer bu kararın arkasında duruyorsanız, çıkıp göğsünüzü gere gere söyleyin. 'Evet, biz CHP ile bir olduk ve otobüsçülerin talep ettiğinden bile fazla zam verdik' deyin" sözleriyle partisinin Belediye Meclis üyelerine sert çıktı.

Son olarak, zam kararına onay veren Belediye Meclis üyelerinin halka bir özür borcu olduğunu söyleyen Erbaş, "Her şeyin bir usulü vardır. Parti bağınız olmayabilir ama memleket bağınız olsun" diyerek tepki gösterdi.

Kütahya Belediyesi Meclisi'nde CHP ve MHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla şehir içi ulaşımda, (Yüzde 79'luk artışla) tam bilet 27 lira, ilkokul-lise biniş 15 lira, üniversite 19 lira, kredi kartı biniş 27 lira ve tek biniş 32 lira olarak kabul edilmişti. - KÜTAHYA