Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı

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Kütahya'da yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. Şahsın üzerinden 112 adet sentetik ecza ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise bonzai ve sentetik ecza bulundu. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

15.05.2024 20:21
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Kütahya'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde durdurulan F.K. isimli şahsın üzerinden, 112 adet Galara isimli sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahsın evinde yapılan aramalarda, 0,28 gram bonzai ve 8 adet Galara isimli sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya\'da Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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