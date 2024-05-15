Kütahya\'da Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı

Kütahya'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
KÜTAHYA - Kütahya'da üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde durdurulan F.K. isimli şahsın üzerinden, 112 adet Galara isimli sentetik ecza ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahsın evinde yapılan aramalarda, 0,28 gram bonzai ve 8 adet Galara isimli sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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