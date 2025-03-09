Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan araçta ve araçta bulunan V.B ile H.D isimli zanlıların yapılan üst aramalarında 4 kilo 355 gram taş kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.