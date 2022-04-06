Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı

06.04.2022 10:14
Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı

Belediye Başkanı Alim Işık'ın vizyon projeleri arasında yer alan Vazo Kule projesi için ilk adım atıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık'ın vizyon projeleri arasında yer alan Vazo Kule projesi için ilk adım atıldı. Vazo Kulenin inşaat alanında bulunan eyvanlı köşk düğün salonunun yıkım işlemleri devam ediyor.

Kütahya- Eskişehir karayolunda misafirlerini karşılayacak olan, yöresel ürünlerin ve seyir terası ile birlikte çevresinde ki peyzaj çalışmalarıyla Kütahya'nın yeni simgesi haline geleceği belirtildi.

Vazo Kule projesinin hayata geçmesi için ilk adım atılırken, projenin inşa edileceği alanda yer alan eyvanlı köşk düğün salonunun yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar hızla devam ederken, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alındı. - KÜTAHYA

Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı
Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı

YORUMLAR
500
Vakaların düştüğü Eskişehir, 3 haftadır zirvede Vakaların düştüğü Eskişehir, 3 haftadır zirvede

Eskişehir, Alim Işık, Kütahya, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement