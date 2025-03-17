Kütahya\'da Yabancı Öğrenciler İçin İftar

Kütahya İl Müftülüğü, "İyilik Haftası" çerçevesinde Türkiye'ye uzak kıtalardan gelen yabancı uyruklu öğrenciler için özel bir iftar programı düzenledi.

Düzenlenen programa İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak da katıldı. Öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Anatoprak, onlara eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, bu tür etkinliklerin kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Kütahya İl Müftülüğü yetkilileri, gelecekte de benzer organizasyonlarla öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA