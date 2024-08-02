Kütahya'da Yapılan Kevser Camii Dualarla Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Yapılan Kevser Camii Dualarla Açıldı

Kütahya\'da Yapılan Kevser Camii Dualarla Açıldı

Kütahya'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan Kevser Camii, düzenlenen açılış töreniyle ibadete açıldı. Caminin yapımına 2016 yılında başlanmış ve 850 cemaat kapasiteli olarak tamamlanmıştır. Açılış törenine AK Parti Kütahya milletvekilleri, İl Başkanı, İl Müftüsü ve hayırseverler katıldı. Açılışta Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve cami hizmete açıldı.

02.08.2024 17:10
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Kütahya'da yapımı tamamlanan Kevser Camii dualarla ibadete açıldı.

Kütahya İl Müftülüğü koordinesinde Evliya Çelebi Mahallesi'nde hayırseverlerin desteği ile yapımı tamamlanan Kevser Camii için açılış töreni düzenlendi.

Törene Kütahya AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, STK temsilcileri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

Kevser Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Acar, hizmete sunulan caminin inşaatının 2016 yılında Kütahya'da yüzlerce hafız yetiştiren merhum Yakup Sever tarafından, 'külliye' şeklinde başlandığını belirtti. Acar, caminin de 850 cemaat kapasiteli olduğunu ifade etti. Acar, cami bünyesinde iki sınıflık Kur'an Kursu'nun da bir süre önce hizmete sunulduğunu kaydetti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kevser Camii'nin, merhum Yakup Sever girişimleri ile inşaatının başlatıldığını hatırlatarak, kendisini dua ve rahmet andıklarını dile getirdi.

Açılışta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ve Müezzin Kayyımı Selman Kızmaz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık tarafından yapılan duanın ardından Kevser Camii ibadete açıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Yapılan Kevser Camii Dualarla Açıldı - Son Dakika

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