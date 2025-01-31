Kütahya'da Yemin Töreni Coşku ile Gerçekleşti - Son Dakika
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Kütahya'da Yemin Töreni Coşku ile Gerçekleşti

Kütahya\'da Yemin Töreni Coşku ile Gerçekleşti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2024-4C tertip erlerin yemin töreni yapıldı.

31.01.2025 13:20
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Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen 2024-4C tertip yükümlü erlerin yemin töreni, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Tören, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, eğitimlerini başarıyla tamamlayan erler, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törene, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak katıldı.

Törende eğitimlerde üstün başarı gösteren erlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Eğitim, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Yemin Töreni Coşku ile Gerçekleşti - Son Dakika

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