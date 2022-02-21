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Kütahya'da yeni bir dernek daha kuruldu - Son Dakika

Kütahya'da yeni bir dernek daha kuruldu

21.02.2022 14:27
Kütahya'da yeni bir dernek daha kuruldu

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 1. Ulusal Viyola Günleri'nin kurucusu, viyola sanatçısı ve akademisyen Barış Kerem Bahar'ın başkanlığındaki Viyola Derneği, Kütahya'da kuruldu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 1. Ulusal Viyola Günleri'nin kurucusu, viyola sanatçısı ve akademisyen Barış Kerem Bahar'ın başkanlığındaki Viyola Derneği, Kütahya'da kuruldu.

Derneğin kuruluş işlemlerini tamamlayan Viyola Derneği Başkanı Barış Kerem Bahar ile dernek üyeleri Osman Serdar Hançer, Atahan Güler ve Aziz Kızıllar, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret ederek derneğin kuruluş amacı ve projeleri hakkında bilgilendirdiler.

Vali Ali Çelik, Uluslararası Viyola Topluluğu'na üye Türk Viyola Topluluğu'nun Türkiye ayağı olan Viyola Derneği'nin Kütahya'da kurulmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Derneğin başarılı çalışmalara imza atacağına olan inancını paylaşan Vali Çelik, "Farklı bölgelerden viyola sanatçıları, akademisyenler ile eğitimcileri bir araya getirme ve ülkemizi uluslararası platformda başarıyla temsil etme amacıyla kurulan derneğin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Çelik'e teşekkür eden Bahar, derneğe kayıtların yakında başlayacağını söyledi. - KÜTAHYA

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Osman Serdar, Türkiye, Kütahya, Aziz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da yeni bir dernek daha kuruldu - Son Dakika


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