Kütahya'daki 15 dönümlük atıl alan park oldu - Son Dakika

Kütahya Akkent Mahallesi'nde çalışmaları devam eden parkta lavanta ve çim ekimi ile park ve bahçe düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Işık, uzun zamandır değerlendirilemeyen 15 dönümlük alanın güzel bir park haline dönüştürüldüğünü söyledi.

Akkent Mahallesinde uzun süredir atıl vaziyette duran 15 dönümlük alan Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün planlaması ile mahalle sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir park alanına dönüştürüldü.

Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmalarla mahalle sakinlerinin taleplerinin yerine getirildiğini ifade etti. Başkan Işık, "Park ve Bahçeler Müdürümüz başta olmak üzere müdürlük çalışanlarımızı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun. Güzellikleri yaşamak bu şehrin en doğal hakkı. Bu şehirde yaşayan her vatandaşımız, bu güzellikleri yerinde görmek gibi bir taleple bize geldi. Bizde bu talepleri değerlendirdik ve mahallelerimizdeki bu tür atıl alanları en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Bayram Ünal ise, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yapılan çalışmalarla birlikte atıl alana 500 adet lavanta ve çeşitli ağaçlar dikilirken, parkın çimlendirme çalışmaları da itinalı bir şekilde devam ediyor. - KÜTAHYA