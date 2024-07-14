Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi ve Paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi ve Paneli düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi\'nde 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi ve Paneli düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk milletinin direnişi konuşuldu. Panelde konuşan akademisyenler, darbe girişiminin diğerlerinden farklı olduğunu ve halkın sokağa çıkarak başarısız kıldığını vurguladılar. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Türk milletinin emperyalistlere karşı verdiği mücadeleyi örnek göstererek, milletin güçlü duruşunu vurguladı.

14.07.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından '15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi ve Paneli' düzenlendi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hüsamettin İnaç'ın üstlendiği etkinlikte ilk sözü alan Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbe girişimleri ve ardından toplumsal ve siyasal hayatta yaşanan gelişmeleri yorumladıktan sonra 15 Temmuz darbe girişiminin halkın sokağa çıkarak darbeye direnmesi ile diğer girişimlerden ayrıştığını ve başarıya ulaşmadığını ifade etti.

Doç. Dr. Erkan Çav, Türkiye'nin 2016 yılında yaşadığı darbe girişiminin öncesinde toplumu derinden sarsan olayları sıralayarak başladığı konuşmasında, Türk toplumunun 15 Temmuz darbe girişimine verdiği tepkiyi sosyolojik açıdan ele aldı.

Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan, Türk milletinin güçlü duruşu sayesinde Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü, etkileri hala devam edebilecek bir iç savaşın eşiğinden döndüğünü kaydetti. Kökenleri 1970'li yıllara uzanan terör örgütünün yıllarca ülkenin içinde faaliyet alanı bulduğunu söyleyen Doç. Dr. Bozaslan, bu yapının yurt dışından da çok ciddi destek bulduğuna işaret etti.

"Türk milletinin emperyalistlerle savaşı dünyaya örnektir"

Konuşmaların ardından etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

Kızıltoprak, "Türk devletleri tarih boyunca sürekli olarak kendisini aşağı çekmeye çalışan bir güç odağıyla karşı karşıya kaldı. Çinlilerin yöntemleriyle, Bizans yöntemleriyle, emperyalistlerin yöntemleri her zaman birbirine paralellik gösterdi.Türk milleti, emperyalizmin bayrağını taşıyan batılı ülkelere karşı duran ve bu anlamda tüm dünya milletlerine örnek olan büyük bir millettir. Bunu bilen emperyalist batı ittifakı, Türkiye'nin önüne set çekmek için her zaman milletimizi birbirine düşürmeye çalışmıştır. Geleceğe yönelik atacağımız adımlar bu yöntemlerle engellemeye çalışılmıştır. Milletimiz, 102 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da da aynı emperyalist güçlere güçlü bir tokat daha vurmuştur. Milletimizin gerçekleştirdiği bu halk devrimi tarihin şimdiye kadar gördüğü diğer siyasal devrimlerden farklıdır. Bu milli devrimle emperyalist güçlerin harekete geçmesine etki ettiği girişimler püskürtülmüştür. Bu sayede vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkılmıştır. İşte biz bugün en gür sesimizle diyoruz ki, bu aziz milletin aklı, vicdanı, bilinci, adalet duygusu, basireti ve elbette cesareti ülkemize meşru bir zafer kazandırmıştır.15 Temmuz'da kaybettiğimiz canları yad ederek başta Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak cumhuriyetimizin kurucularını ve kuruluştan bugüne bu vatanı ayakta tutmak için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duygumu ifade ediyorum" diye konuştu.

Panelin ardından katılımcılar, 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi'ni ziyaret etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Süleyman Kızıltoprak, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Kütahya, Rektör, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi ve Paneli düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
19:57 AK Partili Elitaş’a Kayseri’de protesto: Külliye’nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız AK Partili Elitaş'a Kayseri'de protesto: Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 13:59:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi ve Paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement