Kütahya Dumlupınar Üniversitesi\'nde 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi ve Paneli düzenlendi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından '15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi ve Paneli' düzenlendi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hüsamettin İnaç'ın üstlendiği etkinlikte ilk sözü alan Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbe girişimleri ve ardından toplumsal ve siyasal hayatta yaşanan gelişmeleri yorumladıktan sonra 15 Temmuz darbe girişiminin halkın sokağa çıkarak darbeye direnmesi ile diğer girişimlerden ayrıştığını ve başarıya ulaşmadığını ifade etti.

Doç. Dr. Erkan Çav, Türkiye'nin 2016 yılında yaşadığı darbe girişiminin öncesinde toplumu derinden sarsan olayları sıralayarak başladığı konuşmasında, Türk toplumunun 15 Temmuz darbe girişimine verdiği tepkiyi sosyolojik açıdan ele aldı.

Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan, Türk milletinin güçlü duruşu sayesinde Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü, etkileri hala devam edebilecek bir iç savaşın eşiğinden döndüğünü kaydetti. Kökenleri 1970'li yıllara uzanan terör örgütünün yıllarca ülkenin içinde faaliyet alanı bulduğunu söyleyen Doç. Dr. Bozaslan, bu yapının yurt dışından da çok ciddi destek bulduğuna işaret etti.

"Türk milletinin emperyalistlerle savaşı dünyaya örnektir"

Konuşmaların ardından etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

Kızıltoprak, "Türk devletleri tarih boyunca sürekli olarak kendisini aşağı çekmeye çalışan bir güç odağıyla karşı karşıya kaldı. Çinlilerin yöntemleriyle, Bizans yöntemleriyle, emperyalistlerin yöntemleri her zaman birbirine paralellik gösterdi.Türk milleti, emperyalizmin bayrağını taşıyan batılı ülkelere karşı duran ve bu anlamda tüm dünya milletlerine örnek olan büyük bir millettir. Bunu bilen emperyalist batı ittifakı, Türkiye'nin önüne set çekmek için her zaman milletimizi birbirine düşürmeye çalışmıştır. Geleceğe yönelik atacağımız adımlar bu yöntemlerle engellemeye çalışılmıştır. Milletimiz, 102 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da da aynı emperyalist güçlere güçlü bir tokat daha vurmuştur. Milletimizin gerçekleştirdiği bu halk devrimi tarihin şimdiye kadar gördüğü diğer siyasal devrimlerden farklıdır. Bu milli devrimle emperyalist güçlerin harekete geçmesine etki ettiği girişimler püskürtülmüştür. Bu sayede vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkılmıştır. İşte biz bugün en gür sesimizle diyoruz ki, bu aziz milletin aklı, vicdanı, bilinci, adalet duygusu, basireti ve elbette cesareti ülkemize meşru bir zafer kazandırmıştır.15 Temmuz'da kaybettiğimiz canları yad ederek başta Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak cumhuriyetimizin kurucularını ve kuruluştan bugüne bu vatanı ayakta tutmak için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duygumu ifade ediyorum" diye konuştu.

Panelin ardından katılımcılar, 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi'ni ziyaret etti. - KÜTAHYA