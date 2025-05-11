Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Orman Yangınlarına Farkındalık Projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden "Daha Yanmadan" projesiyle orman yangınlarına farkındalık

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Işık, üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Genç Tema ve Çevrecilik Topluluğu'nun "Daha Yanmadan" projesi kapsamında yürüttüğü etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Proje kapsamında düzenlenen bilgi yarışması, orman yangınları eğitimi ve farkındalık sunumu, stant çalışmaları ve çevre temizlik etkinlikleriyle öğrencilere çevre bilinci aşılandı. Etkinliklere katılanlara uygulanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu bildiklerini ve bu konuda artık daha dikkatli davranacaklarını ifade etti.

Topluluk başkanı Avukat Halil İbrahim Güçlü ve başkan yardımcısı Hatice Fulya Sarıküçük'ün öncülüğünde, "geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik" temalı yeni projeler için Kütahya Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Müftülüğü ile iş birliği görüşmeleri yapıldı.

Doç. Dr. Sibel Işık, topluluğun çalışmalarına destek vermeye devam ettiklerini belirterek, önümüzdeki yıl için de çevre bilincini artırmaya yönelik yeni projelerin hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.