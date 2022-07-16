Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu

16.07.2022 10:39
Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu

Kütahya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek, tek ses oldu.

Kütahya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek, tek ses oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

Ulu Cami önünde başlayan yürüyüş, Kütahya Belediyesi tören alanında sona erdi. Dev Türk bayraklarının açıldığı yürüyüşe; Vali Ali Çelik, Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya Belediyesi tören alanındaki anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma programında 7'den 70'e herkes İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Halkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alandaki dev ekrandan takip ettiği gecede şiirler ve ilahiler okundu, kahramanlık türküleri seslendirildi.

15 Temmuz'un yıl dönümünde tören alanını dolduran vatandaşlara seslenen Vali Ali Çelik, "O gece tank, top, tüfek ve diğer ihanet silahlarına karşı kalplerindeki iman ve vatan aşkıyla ihanete karşı koyan 252 şehidimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyoruz"

15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin tarihi bir destan yazdığını belirten Vali Çelik, "15 Temmuz öncesini ve sonrasını iyi analiz etmeliyiz. O gece içimizdeki hainler deşifre olmuş, gerçekler ortaya çıkmıştır. Hiçbir şey 15 Temmuz'dan önceki gibi olmayacak; çünkü milletimizin gücü üzerinde hiçbir gücü tanımıyoruz. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir!" dedi.

Gecede birer konuşma yapan Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı; birlik, beraberlik mesajları verdiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" ile tören alanına ulaştırılan Türk bayrağı Vali Ali Çelik'e takdim edildi.

Vali Çelik, "Şanlı bayrağımız gençlerimize emanet. Sonsuza kadar gökyüzünde dalgalanacak, hiçbir zaman düşmeyecek" dedi.

Darbe girişiminin gerçekleştirildiği saat 00.13'te tüm illerde olduğu gibi Kütahya'da da sela okundu. Program, tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
'15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız' '15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız' 'Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir' 'Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir'
Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 10:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement