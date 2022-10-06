Kütahya haberi | Kütahya'da 'Yedigöller Alanı' yapım işinin ihale sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Kütahya haberi | Kütahya'da 'Yedigöller Alanı' yapım işinin ihale sözleşmesi imzalandı

06.10.2022 14:31

Kütahya haberleri: Kütahya'da 'Yedigöller Alanı' yapım işinin ihale sözleşmesi imzalandıKÜTAHYA Kütahya'da 42 bitki, 30'u aşkın hayvan türünü barındıran 'Yedigöller Alanı'nın yapım işi ihalesini kazanan yüklenici firma ile imzalar atıldı.

Kütahya'da 'Yedigöller Alanı' yapım işinin ihale sözleşmesi imzalandı

KÜTAHYA Kütahya'da 42 bitki, 30'u aşkın hayvan türünü barındıran 'Yedigöller Alanı'nın yapım işi ihalesini kazanan yüklenici firma ile imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Önümüzdeki yıl 29 Ekim'de Yedigöller Alanı'nı açmış olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Şehri geleceğe taşımak adına çevre yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, büyük bir adım daha attı. Bölgenin sosyal ve kültürel alan olması için yola çıkan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ihaleyi kazanan yüklenici firma ile makamında sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Işık, "Hayırlı bir günde, hayırlı bir iş için bir araya geldik. Kütahya Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Yedigöller Alanı yapım işinin ihale sözleşmesini imzaladık. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yüklenici firmamıza da kazasız bir şekilde en kısa sürede bitirebilmelerini diliyorum. 2023 yılı içerisinde böyle bir alanını şehrimize kazandırmış olacağız. Başta Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Söz konusu işin yapım süresi 400 gün olacak. Yüklenici firmamıza önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda 29 Ekim tarihinde teslim edecek şekilde imalatları hızlı yapması konusunda ricada bulunduk. Onlar da hayır demediler. Önümüzdeki yıl 29 Ekim'de, 13 ay sonra Yedigöller Alanı'nı açmış olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yedigöller Alanı'nda; eğlence alanları, spor alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivite yapılabilecek alanlar olacak.

Yedigöller Alanı, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya haberi | Kütahya'da 'Yedigöller Alanı' yapım işinin ihale sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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