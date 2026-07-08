Kütahya Hastanesi'nde Aşure Etkinliği - Son Dakika
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Kütahya Hastanesi'nde Aşure Etkinliği

Kütahya Hastanesi\'nde Aşure Etkinliği
08.07.2026 10:15
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde bin kişiye aşure dağıtılarak birlik ve dayanışma vurgulandı.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bin kişilik aşure dağıtılarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verildi.

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Halil İbrahim Şişman, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Muharrem Ayı'nın simgelerinden olan aşure ikram edildi.

Kamu Özel İş Birliği modeliyle hizmet veren Kütahya Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğin, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve yoğun çalışma temposu içerisinde görev yapan sağlık çalışanlarının motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi. Paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Hastanesi'nde Aşure Etkinliği - Son Dakika

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