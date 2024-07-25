Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda Bedelli Askerler İçin Yemin Töreni Düzenlendi

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Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini bedelli olarak yapan askerler için yemin töreni düzenlendi.

2024'e 5B bedelli askerler, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından, eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından takdim edildi.

Yemin törenine, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. - KÜTAHYA