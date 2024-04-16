Kütahya İl Genel Meclisi'nde yeni dönem heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya İl Genel Meclisi'nde yeni dönem heyecanı

Geniş Video İzle

Kütahya İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyeleri seçildi.

16.04.2024 19:27  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Genel Meclisi'nde yeni dönem heyecanı

KÜTAHYA - Kütahya İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Yeni seçilen 37 il genel meclisi üyesi, ilk toplantıda meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyeler için oy kullandı.

Yapılan seçimler sonucunda 37 oyun 36'sını alan Muammer Özcura İl Genel Meclisi Başkanlığı'na tekrar seçildi.

Meclis Birinci Başkan Vekilliği'ne MHP'li Ümit Çimen, Meclis İkinci Başkan Vekilliği'ne AK Partili Hüseyin Doğan seçildi. Meclis Asil Katip üyeliklerine Sadık Sarı ve Emin Volkan Çelik, Meclis Katip Yedek üyeliklerine Davut Karakurt ve Ömür Eldiven seçildi.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, yaptığı açıklamada, "Kütahya birlik beraberlik içerisinde güzel hizmetleri, çalışmamızı görecek inşallah. Biz daha önce yaptığımız İl Genel Meclisi'nin başarısını Özel İdarenin başarısını aynı şekilde sürdürmeye çalışacağız. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah mahcup etmesin, inşallah yola devam. İl Genel Meclisi'nin Milli Eğitim'den AFAD'a sadece köyler ve kırsal kesim değil, 546 köyümüzün altyapısı, içme suyu, kanalizasyonu, yolu ana sorumluluğumuz. Bunun yanında Milli Eğitim'e, okullara, afet durumlarında sağlık kurumlarına destek olmak gibi her konuda bize düşen görevler var. Belediye ile işbirliği içerisinde, geçmişte olduğu gibi hizmetlerimize devam edeceğiz. Biz programlı gidiyoruz. Geçmişteki il genel meclis üyelerimizin ve idaremizin almış olduğu programlar var. Programlarımız aciliyet sırasına göre gerçekleşiyor. Birinci önceliğimiz, her zaman olduğu gibi, içme suyu, kanalizasyon ve yol. Bundan sonraki gelen taleplere ve imkanlara göre değerlendiriliyor. Bu şekilde zaten programlarımız da aksama olmaz. Yeni gelen arkadaşlara da bu programlar hakkında kısa bilgilendirme yapıldı. Aynı şekilde devam edeceğiz, inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mecliste 18 AK Parti'nin üyesi, 12 Milliyetçi Hareket Partisi, 5 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Yeniden Refah Partisi, toplam 37 üyemiz var" diye konuştu.

Kütahya İl Genel Meclisi\'nde yeni dönem heyecanı
Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Kütahya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya İl Genel Meclisi'nde yeni dönem heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:52 Tunceli’de esrarengiz ölüm Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler
07:46 Denizli’deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe’nin heykeli kundaklandı Denizli'deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'nin heykeli kundaklandı
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen ataması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
22:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık
20:36 TBMM’de sandalye dağılımı değişti İşte partilerin milletvekili sayıları TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları
07:40 Cansu Taşkın’la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi
00:25 Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:14 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı
23:52 Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak
23:33 Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar
21:17 Meclis’te “jet yakıtı“ tartışması AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 08:34:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya İl Genel Meclisi'nde yeni dönem heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement