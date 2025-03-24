Kütahya Koruyucu Aile Derneği'nden Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
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Kütahya Koruyucu Aile Derneği'nden Geleneksel İftar Programı

Kütahya Koruyucu Aile Derneği, koruyucu aileler ve ihtiyaç sahibi çocuklarla geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları verilirken, çocuklara hediyeler ve harçlık dağıtıldı.

24.03.2025 13:08
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Kütahya Koruyucu Aile Derneği'nden iftar programı

KÜTAHYA - Kütahya Koruyucu Aile Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa koruyucu aileler, ihtiyaç sahibi aileler, yetim ve öksüz çocuklar ile Fevziye Hanım ve Kavaklı Kur'an kursu hafız ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte konuşan KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, kendilerine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Yasemin Çavdar, dernek olarak çocukların mutluluğunu ön planda tutmaya devam edeceklerini belirterek, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Daha sonra Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, yaptığı konuşmada KÜKAD yönetimine bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Uslu, "İl genelinde 89 koruyucu ailede 92 evladımız bulunmakta. Bu sayının yarısının Tavşanlı'da olması ayrıca anlamlı" dedi.

İftar programına Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, Kütahya Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Gümüş ve MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş da katıldı.

Program kapsamında çocuklara 200'er TL harçlık ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, Hacivat ve Karagöz gösterileri gibi geleneksel oyunlarla çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Koruyucu Aile Derneği'nden Geleneksel İftar Programı - Son Dakika

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