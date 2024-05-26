Kütahya\'nın Aslanapa ilçesinde yağmur duası programı düzenlendi

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde yağmur duası programı düzenlendi.

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarlığınca gerçekleştirilen yağmur duası etkinliğine AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik'te iştirak etti.

Program Kur'an tilaveti ile başladı. Vaaz-u nasihatin ardından kılınan öğle namazı sonrası Pınarlar mevkiinde Aslanapa İlçe Müftüsü Yahya Özen tarafından yağmur duası yapıldı. Duanın ardından yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram edildi. - KÜTAHYA