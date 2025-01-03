Kütahya\'nın Başarısı İstanbul\'da Ödüllendirildi

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İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali'nde Kütahya'yı başarıyla temsil eden Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlenen programla ödüllendirildi. Öğrenciler, toplamda 21 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak gastronomi dünyasında Kütahya'nın adını zirveye taşıdı.

Bu önemli başarıyı kutlamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda bir program düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sezer, okulların yöneticileri, öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler katıldı. Programda sponsor firmalara katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin elde ettiği başarının Kütahya için olduğu kadar Türkiye için de bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu başarılar, öğrencilerimizin kariyerlerinde önemli bir referans olacak. Kütahya'nın gastronomi kültürünü dünya sahnesine taşıyan öğrencilerimizi ve onların başarısında emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." Başyiğit, başarılı öğrencilere kitap hediye ederek bol bol okumalarını tavsiye etti. - KÜTAHYA