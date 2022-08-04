Şaphane'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı - Son Dakika
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Şaphane'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı

04.08.2022 13:13
Şaphane'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Burhanettin Yavaşi başkanlığındaki İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplantı yapıldı.

Çeşitli kanunların tatbikatı üzerinde görüşmelerin yapıldığı toplantıda, bu güne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Kamusal hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Hisarcık, Şaphane, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şaphane'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şaphane'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı - Son Dakika
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