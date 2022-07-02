"Kütahya'nın tarihi değerleri ön plana çıkacak" - Son Dakika
Üye Girişi

"Kütahya'nın tarihi değerleri ön plana çıkacak"

02.07.2022 10:42
"Kütahya'nın tarihi değerleri ön plana çıkacak"

Belediye Başkanı Alim Işık beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte Zafer Meydanı ve merkez pazar yeri inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Alim Işık beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte Zafer Meydanı ve merkez pazar yeri inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İmalat çalışmaları devam eden Zafer Meydanı ve merkez pazar yerinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Projenin tamamlandığında Kütahya'nın güzel bir meydana kavuşmasının yanında, yapılan çalışmalarla birlikte tarihi yapılarında ortaya çıkacağını ifade etti.

Başkan Işık, Başkan Yardımcısı Arık ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, imalat çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıktı Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıktı KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu Son dakika haber | Başkan Işık, Bakan Bozdağ'a Kütahya'da yapılan yatırımlar ve uygulamalar için teşekkür etti Son dakika haber | Başkan Işık, Bakan Bozdağ'a Kütahya'da yapılan yatırımlar ve uygulamalar için teşekkür etti
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kütahya Merkez, Murat Arık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Kütahya'nın tarihi değerleri ön plana çıkacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 11:08:24. #1.13#
SON DAKİKA: "Kütahya'nın tarihi değerleri ön plana çıkacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement