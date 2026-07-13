Kütahya'nın Yeni Başsavcısı Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'nın Yeni Başsavcısı Göreve Başladı

Kütahya\'nın Yeni Başsavcısı Göreve Başladı
13.07.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başsavcı Savaş Kılıç, adalete hızlı erişim ve suçla mücadele konusunda kararlı çalışmalar yürütecek.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Savaş Kılıç, görevine resmen başladı. Yeni görevine başlayan Başsavcı Kılıç, vatandaşların adalete hızlı ve etkin şekilde erişimini sağlamak ile suçla mücadelede kararlı bir duruş sergilemek adına çalışmalarını titizlikle yürüteceklerini belirtti.

Meslek hayatı boyunca yürüttüğü soruşturmalar, hukuk alanındaki tecrübesi ve idari birikimiyle tanınan Başsavcı Savaş Kılıç, Kütahya'da adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Göreve başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Başsavcı Kılıç, adalet hizmetlerinde temel önceliklerinin vatandaş memnuniyeti ve yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

"Vatandaşımızın adalete hızlı erişimi temel önceliğimiz"

Adalet Bakanlığı'nın "hızlı ve erişilebilir adalet" vizyonu doğrultusunda hareket edeceklerini vurgulayan Başsavcı Kılıç, vatandaşların yargı hizmetlerinden en kısa sürede faydalanabilmesi için gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla yürüteceklerini belirtti.

Başsavcı Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve adaletin en hızlı şekilde tecelli etmesini sağlamaktır. Sayın Adalet Bakanımızın da ifade ettiği gibi, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuk sistemimize duyulan güveni daha da güçlendirmek temel hedefimizdir. Bu doğrultuda Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları büyük bir hassasiyetle yerine getireceğiz."

Yargı süreçlerinde etkinlik, şeffaflık ve hızın önemine dikkat çeken Kılıç, adalet hizmetlerinin toplumun her kesimine güven veren bir anlayışla sunulacağını ifade etti.

Suçla mücadelede kararlı mesaj

Toplumun huzurunu bozan suçlarla mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirten Başsavcı Savaş Kılıç, özellikle gençleri hedef alan suç örgütleri ve organize suçlarla mücadelede taviz verilmeyeceğini söyledi.

Uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, kumar organizasyonları ve siber suçların öncelikli mücadele alanları arasında yer aldığını belirten Kılıç, bu suçlara yönelik soruşturmaların titizlikle yürütüleceğini kaydetti.

Başsavcı Kılıç, "Uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve siber suçlar başta olmak üzere gençlerimizi ve toplumumuzu tehdit eden tüm suç gruplarına karşı etkin soruşturmalar yürüteceğiz. Kamu düzeninin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına ayrım gözetmeksizin her türlü suçla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Başsavcı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'nın Yeni Başsavcısı Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
09:53
Savaşta bir ilk ABD İran’a karşı yeni silahını sahaya sürdü
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü
09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
09:04
FETÖ’ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:28:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'nın Yeni Başsavcısı Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.