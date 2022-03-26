"Kütahya, orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde" - Son Dakika
Üye Girişi

"Kütahya, orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde"

26.03.2022 08:58
"Kütahya, orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde"

Kütahya'nın orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamalarının üzerinde olduğunu bildirildi.

Kütahya'nın orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamalarının üzerinde olduğunu bildirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Dünyada, en fazla ağaçlandırma yapan 4. ülkeyiz, Avrupa'da 1. ülkeyiz. 2023 hedefimizde inşallah 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Dünya Ormancılık Günü sebebiyle düzenlenen etkinliğe katılan Erenler, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 20 yıldır AK Parti hükümetlerimiz tarafından çevre bilincinin arttırılmasına yönelik pek çok uygulama hayata geçirildi. Dünyada, en fazla ağaçlandırma yapan 4. ülkeyiz, Avrupa'da 1. ülkeyiz. 2023 hedefimizde inşallah 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Zengin ormanlarını, doğal güzelliklerini muhafaza eden bir ülke olarak kalabilmek, gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Her köşesi ayrı güzel olan Türkiyemiz ve muhteşem doğası, yemyeşil ormanları ve mis gibi havasıyla ünlü Kütahyamız orman varlığı açısından dikkat çekici bir zenginliğe sahiptir. Dünyanın yüzde 29,6'sı, Türkiyemiz'in yüzde 29,4'ü ormanlar ile kaplı iken Kütahyamız'da bu oran yüzde 56'dır. Görülüyor ki, Kütahyamız zengin ormanları ve eşsiz tabiatıyla orman varlığı açısından Türkiye ve dünya ortalamalarının üzerinde bir konumdadır. Bu bizim için gurur verici. 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diyen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ümmeti olan bizler, hem yüce dinimizin hem de ait olduğumuz zengin medeniyet birikimimizin tesiriyle her zaman bizden sonra hayırla anılacağımız eseler bırakmanın arzusundayız. Koca bir çınar gibi tarihe kök salan güçlü bir medeniyetin temsilcileri olarak, geleceğe bırakacağımız en güzel miras daha yeşil bir Türkiye'dir, bilincini taşıyan kıymetli hemşehrilerimiz ağaç dikim etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor. Geleceğe nefes olarak bizleri gururlandıran ve mutlu eden ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, Kütahya Valiliğimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fidanlarımızı dikmek kadar onları korumak da bizim vazifemizdir. İlimizin güzellikleriyle gurur duyarken bu değerlerimizi geliştirmek ve devam ettirmek için de gerekli gayreti göstermeliyiz. İşte bu anlamlı günler ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızın kıymetini gelecek nesillerimize aktarmamız için de bir fırsattır. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu bilinçle yetiştirelim. Öyle güzel ve etkili anlatalım ki insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için doğaya ne kadar muhtaç olduğunu bilerek bir ağacın yaprağına uzatırken ellerini, yürekleri titresin. Hürmetle, sevgiyle kucaklasınlar tüm doğayı. Fidan dikme etkinliğine iştirak eden gelecek nesillerimize daha güzel, yaşanabilir bir dünya bırakmak, cennet ülkemizin güzelliklerini korumak adına fidanları toprakla buluşturan, aynı zamanda geleceğe olan umudumuzu yeşerten tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki hep birlikte çalışacak ve ülkemizi, memleketimizi, bereketli topraklarımızı bugünkünden daha da yeşil hale getireceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde
Kütahya, orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir' AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir' Aydemir: 'Şehit İli yüreğimizde yaşıyor' Aydemir: 'Şehit İli yüreğimizde yaşıyor'

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kütahya, orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde' - Son Dakika


Son Dakika
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
08:41 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
08:22 Survivor'da Elif erken veda etti: Mide rahatsızlığı devam etmesine engel oldu
08:18 "Erdoğan yeniden aday olsa" diye soruldu: Yanıtlar iktidar partisini üzecek! Protesto oyları belirleyici
08:05 Bir ayda umduğunu bulamayan Rus ordusu yeni hedefini açıkladı: Donbas'ın bağımsızlığı!
02:47 Bu ne sevgi: 2 yıldır göremediği eşine kavuşmak için şişme botla tam 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı! Sahil Güvenlik kurtardı
03:07 2 hafta önce çalınan köpeğine kavuştu, mutluluktan havalara uçtu
04:18 Ukraynalı Nazi Azov Taburu, öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı: Çok daha fazlasını öldürdük!
04:21 Ukraynadan yeni iddia: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu hastanede
05:16 Anonymous, Rus Merkez Bankası'nı hackledi ve Putin'e seslendi: Her yerdeyiz, sarayınızdayız, yatak odanızdayız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 09:10:59. #1.13#
SON DAKİKA: "Kütahya, orman ve tabiat varlığı bakımından Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement