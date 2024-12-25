Kütahya OSB'de Asgari Ücretle Çalışan Yok - Son Dakika
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Yerel

Kütahya OSB'de Asgari Ücretle Çalışan Yok

Başkan Eskioğlu, Kütahya OSB'de çalışanların çoğunun asgari ücretin üzerinde maaş aldığını belirtti.

25.12.2024 22:53
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Başkan Tolga Eskioğlu: "Kütahya OSB'de asgari ücretle çalışan neredeyse yok"

KÜTAHYA - Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin büyük büyük bir bölümünün çalışanlarına asgari ücretin üzerinde maaşlar verdiğini söyledi.

Başkan Eskioğlu, asgari ücretin yüzde 30 zamla net 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Bizim beklentilerimiz doğrultusunda gelmiş bir asgari ücret. Biz bir tık üstünde bekliyorduk açıkçası. Yüzde 35 civarında bekliyorduk. Fakat asgari ücret çok hassas bir şey. Hep asgari ücret üzerinden gidiyoruz ama burada işletmelerin yüzde 95'i asgari ücretle insan çalıştırmıyor" dedi.

Başkan Tolga Eskioğlu, enflasyonun özellikle sabit gelirli kesim üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirterek, "Esnaf veya sanayici maliyetlerini fiyatlara yansıtabiliyor. Ancak sabit gelirli bireyler bu durumdan olumsuz etkileniyor" diye konuştu. İşverenler olarak enflasyonun sabit gelirli bireyleri ezmesinden rahatsız olduklarını ifade eden Eskioğlu, enflasyonla mücadelede başarılı olunmasını ve gönüllülük esasına dayalı maaş artışlarının yapılmasını temenni ettiğini belirtti.

Eskioğlu, Türkiye İş Kurumu'nun verilerine dikkat çekerek, "Kurumda 20 bin işsiz kaydı varken, 21 bin iş ilanı bulunuyor. Ancak sistemde işsiz tanımının net olmaması nedeniyle çalışan kişiler de bu listeye başvurabiliyor. Bu da gerçek işsizlerle çalışanların ayrımını zorlaştırıyor" diye konuştu.

Öte yandan, 97 fabrikanın bulunduğu Kütahya OSB'de yaklaşık 13 bin 500 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya OSB'de Asgari Ücretle Çalışan Yok - Son Dakika

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