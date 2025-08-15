Kütahya OSB Ziyareti

Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ile Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş ve Bölge Müdürü Murat Demir de hazır bulundu. Görüşmede, bölge ve şehirle ilgili çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA