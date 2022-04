Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına yönelik tepki - Son Dakika

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına yönelik tepki

KÜTAHYA - Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sevgi Yolu Karagöz Ahmet Paşa Camii önünde bir araya gelen platform üyeleri, İsrail'i protesto etti.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu Başkanı Nazif Kocaçoban, "Mescid-i Aksa'nin şehri Kudüs; Rabbimizin mübarek kıldığı belde. Son bir asırdır zulmün, gözyaşının ve işgalin en şiddetlisinin yaşandığı aziz şehir. Osmanlı idaresinde Adaletin, önce İngilizlerin sonra Siyonist İsrail'in işgali altında zulmün hüküm sürdüğü kadim kent. Her sabah yeni bir cinayetle uyanan, her gününü ızdırap içinde geçiren, Siyonist isgalin pençesindeki Mirac'ın merkezi. Her Ramazan ayında Mescid-i Aksa hedefe konularak bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir. Siyonist zulüm yine Mescid-i Aksa'nın içerisinde gösterdi kendisini. Siyonist ideolojiyle boğulmuş bazı lanetlenmiş gruplar, İsrail işgal kuvvetlerinin destekleriyle Mescid-i Aksa'da kurban kesmek istediler. Hahamlar ve Radikal gruplar Silsile Kubbesi'nde kurban takdimi çağrıları yaparak, geçtiğimiz günlerde uygulamaya çalıştılar ve bu kirli emeller neticesinde Mescidi Aksa'yı işgal girişiminde bulundular. Resulullah'ın Miraca yükseldiği o mübarek beldede, Müslümanları yerlere düşürmeye niyet eden İsrail, yine Müslümanlara zulmetti. Mabede saldırı, ibadet hakkının engellenmesi ve mukaddeslere saygısızlık içeren bu insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyoruz" dedi.